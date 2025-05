Alberto Olim, líder do grupo municipal do PS em Machico, aproveitou a sessão solene do Dia do Concelho para criticar a “falta de investimento” do Governo Regional no concelho.

“Ao contrário de outros municípios da Região, Machico tem sido preterido, injustamente esquecido nas grandes decisões”, afirmou, defendendo que esta situação tem de ser combatida com firmeza.

Apesar das críticas, Alberto Olim sublinhou que Machico está no bom caminho, seguindo políticas sustentáveis, com visão estratégica e foco no futuro. O autarca destacou que as prioridades para o concelho passam pela habitação e pela mobilidade, com a criação de condições que tornem Machico cada vez mais atrativo.

“Machico tem tudo, história, localização, condições naturais. É, e pode ser ainda mais. Um dos grandes polos de habitação da Região Autónoma da Madeira”, considerou.

Em nome da bancada municipal do Partido Socialista, deixou ainda uma palavra de reconhecimento a todos os que contribuíram para o crescimento de Machico.

No seu discurso, fez ainda um balanço do trabalho do atual executivo camarário, tecendo elogios à gestão liderada por Ricardo Franco.

Sublinhou também a forma eficaz como a Câmara Municipal tem trabalhado em proximidade com as Juntas de Freguesia, ouvido as associações.

A terminar, salientou os investimentos nas áreas da educação, cultura, desporto e ambiente, destacando “a elevação política, o respeito por todos e o espírito de diálogo e cooperação” com que tem sido exercido o mandato.

Sublinhou ainda o que foi feito na educação, na cultura, no desporto e no ambiente e destacou a forma como esta Câmara Municipal tem exercido o seu mandato, “com elevação política, com respeito por todos e com um espírito de diálogo e cooperação”.