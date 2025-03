O antigo presidente do Governo Regional é o orador convidado no I Ciclo de Encontros, promovido pela Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade (São Vicente).

A iniciativa realiza-se esta quinta-feira, dia 13 de março, às 14h30, na sala de sessões, tendo como tema genério ‘Do Ensino Clandestino à Escola Pública’, no âmbito do Projeto EDA 25 de Abril promovido pelo Conselho Nacional de Educação ao qual a escola aderiu.

O Projeto Escolas à Descoberta de Abril – 50 Anos 25 Abril (EDA 50) tem o propósito de consciencializar os jovens acerca do significado da Revolução de 25 de Abril de 1974 e da sua importância na história contemporânea do país e do mundo através da recolha de informação e de testemunhos junto dos que viveram esses momentos.

Esta I Ciclo de Encontros contará com a presença de Alberto João Jardim na qualidade de orador, sendo acompanhado nessa qualidade pela Prof. Céu Leça de Freitas e Prof. Bento Silva (presidente do Conselho Executivo).