A não alternância democrática na Madeira, desde há 50 anos com o mesmo partido no poder, leva o partido Livre a afirmar que, por conta disso, a Madeira ainda não teve o 25 de Abril.

“O 25 de Abril libertou Portugal da ditadura. Trouxe a promessa de liberdade, justiça e igualdade. No continente, nas ilhas, em todo o país. Mas na Madeira, essa promessa ainda está por cumprir por inteiro”, elabora o Livre em comunicado à imprensa.

“Durante décadas, a autonomia que deveria ter servido para aproximar o poder do povo, foi capturada por dinâmicas de poder fechadas, clientelas, e muitas vezes autoritárias. A alternância democrática tornou-se uma miragem. O debate político foi empobrecido. A crítica, marginalizada. A dependência, perpetuada. Quando dizemos que “ainda não houve um 25 de Abril na Madeira”, não é por desrespeito à História — é por respeito à sua essência. Porque o espírito de Abril vive na luta por uma democracia real, participativa, plural, inclusiva. Vive na vontade de quebrar ciclos de silêncio, de denunciar injustiças, de abrir espaço a novas vozes — especialmente aquelas que sempre foram empurradas para a margem: mulheres, jovens, trabalhadores, cuidadores, artistas, ambientalistas. A Madeira precisa de um novo começo. Um que reconheça o passado, mas que não se prenda a ele. Um que leve a autonomia a sério — com transparência, com igualdade, com liberdade verdadeira.

O LIVRE Madeira acredita que é possível. Porque Abril não é uma data — é uma prática. E na Madeira, essa prática está ainda por fazer”, acrescenta o partido na véspera de se assinalar os 51 anos sob a Revolução dos Cravos, que libertou Portugal da ditadura, instaurando o regime democrático no país.