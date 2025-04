“O deputado do Chega à Assembleia da República, Francisco Gomes, reuniu com um apicultor e agricultor que se dedica às produções de papaia e cana-de-açúcar. O encontro insere-se no âmbito de ações de auscultação e proximidade com os profissionais do setor primário na Região Autónoma da Madeira”, informa comunicado à imprensa.

“A agricultura não pode continuar a ser tratada como um setor menor. Os agricultores precisam de apoio real, menos burocracia, acesso a fundos em tempo útil e reconhecimento do seu contributo para a soberania alimentar do país”, disse Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

“O Chega está ao lado dos produtores que, com esforço diário e resiliência, mantêm viva a nossa agricultura. Apoiar o setor é proteger a identidade das nossas comunidades, valorizar o mundo rural e garantir que a Madeira continua a produzir com qualidade, em vez de depender do exterior”, acrescentou.