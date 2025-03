A Porto Santo Line cancelou a viagem marítima entre a Madeira e o Porto Santo de amanhã e por conseguinte, a do sentido inverso. Ou seja, amanhã não há ligação marítima entre as duas ilhas.

No entanto, vão ser abertas viagens para terça-feira, dia habitual de paragem daquele navio, para as horas habituais da semana. O navio parte da Madeira às 8 horas com destino ao Porto Santo e daquela ilha para o Funchal, às 18 horas de terça-feira, dia 18.