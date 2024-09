A manchete da edição de hoje do JM revela que um elemento do Comando Regional da Madeira foi suspenso de funções no decurso de um inquérito que o acusa de ameaças reiteradas e agressões a uma figura pública. O agente está em risco de ser expulso do corpo policial. Em resposta ao JM, a PSP escusa pronunciar-se “sobre eventuais casos concretos, que estejam em investigação interna e/ou judicial”.

Em destaque, estão também os preços do setor imobiliário. O Funchal só tem um imóvel com renda inferior a 1.000 euros, e os principais portais imobiliários evidenciam que o mercado de arrendamento na Madeira pratica preços inatingíveis para a maioria dos madeirenses.

Nesta edição, saiba ainda que Miguel Castro foi reeleito líder do Chega com 39,1% dos votos, enquanto o processo ‘Ab Initio’ continua a dar que falar. As secretarias regionais associadas refutam “quaisquer ilegalidades” e Miguel Albuquerque afirma que mantém confiança nos governantes e apoia Carlos Teles.

