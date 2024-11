Agências Europeias de Juventude reuniram-se na Região

Dirigentes de 20 Agências Europeias, responsáveis pela gestão do Programa Erasmus+ Juventude em Ação e do Corpo Europeu de Solidariedade, estiveram reunidos na Região no âmbito do Encontro ‘Europe Goes Local’.

“Este projeto estratégico entre agências tem um forte impacto e relevância na Europa. É uma iniciativa que visa fortalecer o trabalho juvenil a nível local em toda a Europa, e tem como principal objetivo a capacitação dos jovens e a melhoria das práticas nas comunidades locais”, explicou André Alves, diretor regional de Juventude.

Em comunicado, acrescenta que a “iniciativa envolveu a colaboração entre autoridades locais e organizações juvenis, através de uma plataforma para a troca de boas práticas, desenvolvimento de políticas e criação de redes”.

De acordo com a mesma fonte, no decorrer do encontro, para além de ter apresentado os números regionais no domínio do Erasmus+ Juventude em Ação e do Corpo Europeu de Solidariedade, o diretor regional convidou quatro entidades locais a “partilharem experiências, os resultados alcançados e os impactos positivos resultantes da implementação dos programas”.

Intervieram a Associação de Solidariedade Social Crescer Sem Risco, da Associação Sócio-Cultural Alternativas Jovens, do Teatro Metaphora – Associação Amigos das Artes e da Associação My Madeira Islands.

“Mostrámos o trabalho que aqui realizámos nas áreas da educação não formal, os intercâmbios realizados, os projetos de voluntariado, de cidadania ativa, bem como as oportunidades de futuro, procurando sensibilizar as agências europeias para a nossa realidade”, conclui André Alves.