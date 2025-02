Aos olhos de muitos, até pode parecer estranho. Não pela beleza envolvente, não pela ilha onde se situa, mas essencialmente pelo tamanho e pelo respeito que impõe. Mas a verdade é que o aeroporto da Madeira foi eleito um dos melhores do mundo, com base na avaliação de cerca de 3.500 viajantes numa votação organizada pela plataforma ‘Car Rental’, cujos resultados foram divulgados no passado sábado, 1 de fevereiro.

De acordo com informação veiculada pela NIT, para chegar a esta conclusão, a empresa internacional de aluguer de automóveis pediu aos participantes que classificassem as experiências numa escala de 1 a 10. Os fatores avaliados incluem a boa qualidade dos serviços à disposição ou o facto de ser fácil de navegar, por exemplo.

Segundo a publicação, o topo da lista, que inclui todos os que obtiveram 50 avaliações ou mais, é ocupado pelo Aeroporto de Christchurch, na Nova Zelândia, com uma pontuação média de 9,21 em 10, seguindo pelo Aeroporto de Queenstown, na Nova Zelândia, e o último lugar do pódio é então ocupado pela Madeira.

O último lugar do ranking é ocupado pelo Aeroporto de Auckland, na Austrália, com uma pontuação de 8,49.