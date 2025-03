O ADN - Madeira esteve esta tarde à porta da empresa Horários do Funchal, numa iniciativa que visou “demonstrar solidariedade” com os profissionais da empresa.

“Desejamos que haja entendimento entre as partes para evitar constrangimentos aos utilizadores, pois todos sabemos que o custo de vida aumentou, quer em supermercado, eletricidade e rendas de casa que tiveram um aumento significado nos últimos anos. A estes profissionais que tanta vezes estão acordados enquanto a maioria da população ainda está a dormir, que trabalham em dias de fim de semana e feriados, é-lhes exigido que tenham formação nas mais diversas áreas como inglês, gestão de conflitos, combate a incêndios, primeiros socorros e quase a terem que ter dons de adivinhação e reflexos para poderem evitar acidentes e travagens bruscas por causa de outros”, precisou o partido.

Nesse sentido, o ADN - Madeira considera “incompreensível que estes profissionais necessitem de recorrer a greves, por causa de 40 ou 50€ de aumento no salário”, pois “há muito que já deveriam estar a receber um salário digno e de acordo com as suas capacidades e responsabilidades”, apelando a um entendimento entre as partes para resolver o diferendo.