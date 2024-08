O partido ADN enviou um comunicado às redações, onde propõe que seja decretada a proibição de construção, por um período de 20 anos, nas áreas ardidas. O partido entende ser esta uma forma de proteger aquelas áreas, permitindo o seu restabelecimento natural.

“Esta proposta surge da necessidade urgente de garantir a recuperação ambiental, prevenir futuros desastres e assegurar que a tragédia dos incêndios não seja explorada para fins que não sirvam o interesse público”, é pormenorizado por Miguel Pita.

“Razões para a Proibição de Construção:

Recuperação dos Ecossistemas: As áreas ardidas precisam de tempo para se regenerarem naturalmente. A construção nestas zonas pode interromper o processo de regeneração natural das florestas, impedindo a recuperação da biodiversidade e dos habitats que são essenciais para o equilíbrio ecológico da nossa ilha.

Prevenção de Novos Incêndios: A vegetação natural que se regenera após um incêndio desempenha um papel fundamental na retenção de água e na protecção do solo contra a erosão. A construção em áreas ardidas, especialmente em terrenos inclinados, pode aumentar o risco de deslizamentos de terra e a recorrência de incêndios, ao introduzir elementos que são combustíveis e ao dificultar o acesso para acções de combate a fogos futuros.

Evitar a Especulação Imobiliária: A proibição de construção nas áreas afectadas pelos incêndios por um período de 20 anos é também uma medida necessária para evitar a especulação imobiliária. Sem esta proibição, existe o risco de que estas áreas sejam rapidamente adquiridas a baixo custo, apenas para serem desenvolvidas para fins privados, em detrimento das necessidades de protecção ambiental e do bem-estar das comunidades locais”, é ademais sustentado, numa lógica de responsabilidade para com as gerações futuras, conforme frisa o documento endereçado à imprensa.