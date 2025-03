Na ação de campanha realizada na Casa de Saúde São João de Deus, o ADN diz ter ficado a saber que “o valor dia de internamento na Madeira é o mais baixo de todo o Portugal, pois é com apenas com 57 euros de apoio que esta instituição resultante da Ordem São João de Deus pode contar para cuidar de cada utente internado, valor esse que inclui os cuidados de higiene, medicação, serviços de saúde, alimentação e apoio psicológico, muito longe dos 72 euros dia praticados no continente português”, pelo que considera “urgente igualar esse valor à Região”.

Para a candidatura “esta limitação financeira reflete-se negativamente na qualidade e ajuda a pacientes e respetivas famílias, assim como na falta de recursos humanos para o efeito, mesmo contanto com a ajuda preciosa dos cerca de 20 voluntários existentes de momento”, além de que “após o ano 2011 intensificou-se um aumento de internamentos devido ao consumo de drogas, agravado recentemente com a aprovação irresponsável da Lei das Drogas na Assembleia da Republica, que potenciou o consumo das drogas sintéticas e dificultou ainda mais o combate ao tráfico por parte das autoridades”.

“A Casa São João de Deus tem recebido e tratado de imensos casos resultantes da dependência de consumo de álcool, onde também é urgente uma maior fiscalização na sua venda a menores”, adita o candidato Miguel Pita, considerando importante também o apoio domiciliário, incentivo e respetiva formação dos cuidadores informais “de forma a aliviar a pressão sobre este tipo de instituições que mesmo com fundos limitados, muitos ‘milagres’ tem conseguido conceder à população”.