O ADN manifesta-se, em comunicado, contra a construção de um teleférico no Curral das Freiras. O coordenador do partido na Madeira lembra que “já por várias vezes se manifestou publicamente contra a construção dum teleférico no Curral das Freiras e hoje vem reforçar essa posição face à intenção do Governo Regional em avançar com esse projeto por ser a “vontade do povo”, segundo as palavras da secretária regional da Agricultura e Ambiente”, em declarações ao JM, numa notícia que faz manchete na edição de hoje.

O ADN considera que a “vontade do povo” se manifesta “através do voto em eleições democráticas e referendos, sendo que a eleição do PSD-Madeira a 26 de maio de 2024 não legitima o atual Executivo para tal vontade e muito menos houve algum referendo ao povo que habita no Curral das Freiras para esse efeito”.

Miguel Pita sublinha que “a suspensão apressada do PDM na freguesia do Curral das Freiras, conhecida mundialmente pelas suas paisagens de grande riqueza natural, é uma decisão que não deveria ser tomada de forma leviana, pois além da implementação do teleférico desfigurar essa área protegida, põe em risco o habitat de várias espécies que lá nidificam”.

“Mesmo que existisse a tal ‘vontade do povo’, conforme justifica o Governo Regional, os cerca de 2.000 habitantes do Curral das Freitas não têm poder nem legitimidade para tomar esse tipo de decisões, pois a RAM tem mais de 250.000 habitantes que também têm uma palavra a dizer sobre este tema”.

Assim, conclui o coordenador do partido, “o ADN alerta para o delicado precedente que esta ‘vontade do povo’ poderá provocar, pois legitima a que no futuro qualquer outra freguesia da RAM também possa ter o mesmo direito ou ‘vontade à semelhança desta população”.