O ADN-Madeira propõe, em comunicado, que em todos os hotéis, agentes de viagem e excursões, balcões de informação, guias turísticos, rent-a-cars e todas as empresas ligadas ao sector, promovam a Festa do Chão da Lagoa a 20 de julho, visto que foi anunciado publicamente pelos respetivos promotores que “contam com todos”.

O ADN-Madeira solicita que “informem os turistas que não há lugar à cobrança de taxas turísticas para esse evento, é de livre acesso à Herdade e até permitem (excecionalmente) acampar nas imediações sem ser considerado um ‘sem-abrigo’, um ‘pé-descalço’, um ‘pata-rapada’ ou até mesmo ser trato como um criminoso, visto que vários madeirenses também poderão acampar nas proximidades sem problema, haverá comes e bebes, muita música e diversão todo o dia”.

O ADN-Madeira acrescenta que “não será necessários aos turistas se deslocarem nos seus carros alugados, pois a organização da festa disponibiliza 120 autocarros para este importante evento, estando assim garantida a ida e volta de forma pacifica e ordenada, sem excesso de trânsito e problemas de estacionamento”.

Mais adira a “importante oportunidade para que o nosso presidente do Governo Regional possa agradecer a contribuição financeira dos nossos visitantes europeus em prol da nossa principal economia regional que é o Turismo, assim como os sucessivos prémios internacionais que temos ganho em virtude dessa confiança turística, mas também para que o nosso primeiro ministro possa fazer o mesmo relativamente a todas as contribuições europeias (via impostos tributados a essas pessoas nos seus países), que revertem desde 1986 para o nosso desenvolvimento regional (túneis, estradas e outras infraestruturas), através do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), FSE (Fundo Social Europeu), Fundo de Coesão e até o famoso PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), pois é muito triste passarmos uma imagem de sermos pobres e mal-agradecidos”.