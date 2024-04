O coordenador e cabeça de lista do Partido ADN -Alternativa Democrática Nacional para as eleições Legislativas Regionais de 26 de maio, Miguel Pita, disse hoje que o “combate ao inverno demográfico que atravessamos pressupõe também uma política de apoio à juventude madeirense e porto-santense, incentivando-os a constituir família e não a abandonar a Região.”

“É urgente criar esses incentivos aos jovens para que não emigrem e a que lutem aqui, nas suas ilhas, pelo futuro a que têm direito, pois a hora é de resistência aqui, nas ilhas que os viram nascer, porque este arquipélago também é deles e eles são a mais sólida garantia do futuro da Região”, disse o candidato.

O ADN quer que as famílias e os jovens madeirenses e porto-santenses “tenham direito às mesmas coisas que têm todos aqueles que residem no continente”, entendendo que “não podemos continuar a ser tratados como cidadãos de segunda.”

“Na nossa Região não existem suficientes espaços ao ar livre gratuitos para a prática de exercício físico, nomeadamente parques desportivos que tenham equipamento de fitness, tabelas de basquetebol, balizas ou desportos radicais.” “Depois de dois anos em que os jovens foram aprisionados em casa ou obrigados pelo Governo Regional a inocularem-se com substâncias experimentais sempre que pretendiam sair e divertir-se com os seus amigos, é extremamente importante, do ponto de vista da saúde e do lazer, garantir que eles têm todas as condições para voltarem a conviver de forma natural, pelo que, não há nada melhor do que fazê-lo usufruindo do espaço público, a praticar desporto ao ar livre e gratuitamente.”

O ADN sublinha que praticar desporto ao ar livre oferece “uma ampla variedade de benefícios para a saúde física, mental e emocional nomeadamente a exposição ao ar fresco e à luz solar, que é essencial para a saúde dos ossos, sistema imunológico e bem-estar geral, aumenta a resistência cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, diminui o stress, a ansiedade e a depressão, permitindo que nos desconectemos das demandas da vida quotidiana.”

Desta forma, o partido ADN também tem como objetivo que os jovens “deixem de se sentir aliciados para atividades que os prejudicam física e mentalmente, porque, podendo o desporto ao ar livre ser praticado em grupo, vai promover a socialização e a construção de relacionamentos.” “Isso pode ajudar a combater a solidão e aumentar o senso de comunidade, mitigando os efeitos dos fenómenos de exclusão social”, conclui.