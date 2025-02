O partido ADN - Madeira, através do seu coordenador regional, Miguel Pita, lamentou o o uso indevido dos recursos públicos em campanhas eleitorais, destacando a utilização das subvenções do Estado para promover propaganda partidária. Segundo o partido, essa prática visa fomentar as quezílias entre as forças políticas, prejudicando a imagem da Região e afastando os cidadãos da política.

O ADN considera que a poluição visual presente na cidade do Funchal, com a colocação de cartazes em postes de eletricidade, é um reflexo negativo da atual política eleitoral, que, em vez de reforçar a credibilidade dos partidos, afasta o eleitorado, prejudicando a Democracia e distorcendo a verdadeira vontade popular.

O partido enfatiza a importância de uma política construtiva, baseada em propostas e soluções para os problemas que afligem a população, como saúde, habitação, mobilidade, emprego, e outros temas de interesse público.

Precisamos urgentemente de mais seriedade, respeito, sentido de responsabilidade, ponderação e bom senso na política regional e o Partido ADN - Madeira está disposto a preencher essa “lacuna” que persiste há décadas na nossa ALRAM, que deveria ser a Casa da Democracia Regional ao serviço do povo e na defesa do superior interesse da população.

O comunicado termina com um apelo à seriedade, respeito, responsabilidade e bom senso na política regional, reiterando o compromisso do ADN - Madeira em preencher a lacuna de liderança que, segundo o partido, tem persistido na ALRAM ao longo das décadas.