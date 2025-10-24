Adesão à greve de 43,52% no Sesaram

Aderiram à greve 1364 profissionais do Sesaram, o que corresponde a uma taxa de 43,52%.

Estes números foram avançados há instantes pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

“Dos 3134 trabalhadores de várias categorias profissionais escalados para os períodos noturno, da manhã e da tarde, abrangendo tanto os Cuidados de Saúde Primários como os Cuidados de Saúde Hospitalares, registou-se uma adesão à greve de 1364 profissionais, o que corresponde a uma taxa de 43,52%”, lê-se no comunicado.

Adianta a mesma fonte que “a atividade programada foi a mais afetada, com constrangimentos registados na realização de análises clínicas, exames, cirurgias programadas, bem como na atividade regular de alguns Centros de Saúde”.

A vice-presidente do Sesaram, Graça Barros, salienta “que todas as situações urgentes e inadiáveis estão a ser atendidas e os serviços mínimos estão salvaguardados”.

“O SESARAM reitera que o direito à greve é um direito constitucional dos trabalhadores, estando a instituição a envidar todos os esforços para minimizar os efeitos da greve”, remata.