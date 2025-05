A candidatura da AD – Coligação PSD/CDS apelou esta segunda-feira ao voto antecipado como forma de garantir maior participação eleitoral e combater a abstenção. O apelo foi feito por Bruna Perry, a candidata mais jovem entre os seis primeiros lugares elegíveis da lista, que destacou a importância desta modalidade de voto, especialmente para jovens estudantes e trabalhadores que se encontram fora da Região.

“Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira precisam do vosso voto para que possamos continuar a trabalhar em prol da nossa Região e do nosso País”, afirmou a candidata, lembrando que, até 8 de maio, qualquer eleitor fora da Região pode inscrever-se em www.votoantecipado.pt para votar no dia 11 de maio numa mesa de voto à sua escolha.

“É essencial votar. O voto na AD – Coligação PSD/CDS é uma oportunidade para inverter este ciclo e garantir soluções concretas para a juventude”, reforçou, destacando medidas como o IRS Jovem, o reforço do financiamento à Universidade da Madeira, o Estatuto do Estudante Deslocado e a construção de residências universitárias como prioridades do programa da coligação.

A concluir, Bruna Perry lembrou que “o mais importante é participar” e que o voto antecipado é um passo importante no combate à abstenção.