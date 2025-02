Bom dia e boa semana!

- Às 9h00, Colégio dos Jesuítas, a sessão de abertura do “IX Simpósio – Cuidar de Quem Cuida”.

- Prossegue a visita da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República à Região. A jornada de trabalho dos deputados principia na Assembleia Legislativa da Madeira, às 10h30, com uma audiência com José Manuel Rodrigues. No final do dia, será a apresentação de cumprimentos ao Representante, no Palácio de São Lourenço, pelas 20h00.

- O Pe. Carlos Macedo vai estar na Madeira, até o dia 8 de fevereiro. Esta tarde, vai estar na igreja do Socorro, entre as 14h00 e as 17h00, para atendimento aos fiéis.

- Pelas 14h30, no edifício da reitoria da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas, realiza-se a cerimónia da lamparina 24/25.

- Às 15h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, ocorre a assinatura de protocolos entre o Município e 12 associações culturais, no âmbito dos Apoios ao Associativismo e Atividades de Interesse Cultural.

- O Presidente do Governo Regional entrega, pelas 16h00, duas ambulâncias para transporte de doentes não urgentes, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 17h30, realiza-se a abertura oficial do aCORDE 2025 - Festival Internacional de Cordofones Tradicionais, com uma exposição de Artes Plásticas inspirada nos cordofones tradicionais madeirenses, entrega de prémios e um recital musical.

- Arranca hoje, a campanha de recolha de alimentos da Cáritas Diocesana do Funchal, nas escolas com o lema ‘Conto Contigo’.