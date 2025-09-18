MADEIRA Meteorologia
Acompanhe em direto o debate JM sobre as autárquicas na Ponta do Sol

    Célia Pessegueiro e Rui Marques frente a frente no 5.º debate autárquico do JM.
Romina Barreto

Jornalista

18 Setembro 2025
18:47
Acompanhe o debate nas plataformas digitais do JM e Canal Na Minha Terra TV.

Cumprindo os critérios de participação previamente estabelecidos pelo Jornal, foram convidados dois candidatos: Célia Pessegueiro (PS) e Rui Marques (PSD/CDS).

Célia Pessegueiro é a atual presidente da autarquia e candidata do Partido Socialista (PS) a um terceiro e último mandato, e Rui Marques, antigo presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol durante 12 anos, agora cabeça de lista pela coligação PSD/CDS.

A iniciativa é do JM e da rádio JM FM, em parceria com o Canal NaMinhaTerra TV.

