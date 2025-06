O terceiro episódio da quinta edição das Jornadas Madeira decorre hoje, dia 2 de junho, ao longo da manhã, no concelho de Santana.

A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana, com o alinhamento a dar destaque ao balanço do mandato autárquico que está a terminar.

As intervenções estão a cargo do presidente da Assembleia Municipal, do presidente da Câmara e dos presidentes de Juntas de Freguesia.

Acompanhe a transmissão em direto a partir das 10 horas no canal NaMinhaTerraTV e nas plataformas informativas do JM. Na terça-feira, pode ler na edição impressa o resumo de todas as intervenções.