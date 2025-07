O concelho de São Vicente está hoje no centro do debate no âmbito das Jornadas Madeira 2025, promovidas pelo JM. Entre as 10h00 e as 12h30, a Escola Agrícola da Madeira recebe o balanço dos últimos quatro anos da governação autárquica.

Neste que é o 10.º episódio da 5.ª temporada de Jornadas Madeira usarão da palavra Válter Nascimento, em representação do presidente da Assembleia Municipal, Aires Santos, José António Garcês, presidente da Câmara Municipal de São Vicente e Miguel Freitas Luís, presidente da Junta de Freguesia de Ponta Delgada.

Haverá ainda dois momentos de debate.

Acompanhe tudo em direto: