Ações de sensibilização da CMF sobre a dengue percorrem as 10 freguesias

Inseridas no âmbito da estratégia municipal de combate ao mosquito Aedes aegypti, a Câmara Municipal do Funchal deu início esta semana, em Santa Luzia, a um conjunto de ações de formação e sensibilização sobre este mosquito, presente no Funchal desde 2005.

Estas ações, protagonizadas por Ysabel Gonçalves, entomologista do Museu de História Natural do Funchal, têm lugar nas 10 Juntas de Freguesia do concelho do e dirigem-se aos munícipes em geral. Tratam-se de palestras com a duração de cerca de 45 minutos, seguidas de debate, nas quais são fornecidas informações importantes sobre o mosquito, a sua biologia, distribuição, medidas preventivas e de combate.

Segundo a vereadora Nádia Coelho, estas ações visam sobretudo capacitar os munícipes para a adoção de boas práticas com vista à diminuição e se possível eliminação de criadouros do mosquito e informação sobre medidas de autoproteção. Refira-se que este mosquito, vetor de transmissão de doenças virais como a dengue, febre amarela e outras, encontra-se presente no concelho, sobretudo abaixo dos 250 m de altitude e tem como principais criadouros, no ambiente doméstico, os pratos dos vasos de plantas e outros pequenos recipientes que contêm ou acumulam água.

“Nesta altura do ano, o mosquito encontra-se no ponto mais baixo do seu ciclo de atividade, pelo que é muito importante o envolvimento de todos os munícipes no seu combate, eliminando todos os possíveis criadouros que tenham nas suas casas”, refere a autarquia, em comunicado.