Aproveitando a deslocação a São Jorge, em Santana, o presidente do Governo regional e os secretários de Equipamentos e infraestruturas e das Finanças estiveram junto a rotunda de São Jorge, que liga a via expresso ao centro da freguesia, para anunciar o alargamento desse troço.

A obra, a iniciar-se no próximo ano, contemplará o alargamento da estrada e construção de passeios, como explicou Pedro Fino.

O concurso público será lançado este ano, estando já concretizadas as expropriações necessárias. “É do interesse do governo regional iniciar a obra no próximo ano”, adiantou Pedro Fino, que não soube precisar neste momento o valor e o prazo de execução da empreitada.

Declarações feitas aos jornalistas durante a visita ao complexo junto ao farol de São Jorge, que será requalificado para habitação, integrada no programa da IHM; ‘Renda Acessível’, que tem 40 inscritos deste concelho e 613 a nível regional.

De salientar que os membros do governo estiveram ainda no local onde decorreu a empreitada no troço de ligação ao centro de São Jorge e que consistiu em pequenas obras de reparação de danos causados durante a obra da via expresso.