A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites manifestou-se hoje desfavorável ao novo logotipo para a acessibilidade adotado pela ONU.

O novo símbolo (na foto) representa uma figura humana estilizada, de braços abertos, envolvida num círculo, uma imagem que, segundo a associação, “pretende refletir a inclusão plena de todas as pessoas com deficiência, independentemente do tipo, promovendo uma visão mais abrangente da acessibilidade nos diversos contextos da sociedade moderna”.

A Associação diz reconhecer o valor simbólico desta nova imagem e o esforço de universalidade e progresso que representa, mas “não concorda com a substituição imediata do anterior símbolo, centrado na figura da cadeira de rodas”.

“Acreditamos que esta transição ignora uma realidade incontornável: a sociedade ainda não está preparada para abandonar o símbolo tradicional, que permanece amplamente reconhecido e associado à deficiência. Trata-se de um elemento visual consolidado, essencial na sinalização, na comunicação e na consciencialização”, defende a associação liderada por Filipe Rebelo para quem estas decisões devem envolver “todas as organizações representativas das pessoas com deficiência”.