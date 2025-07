De modo a contribuir para o equilíbrio entre a agricultura e a sustentabilidade, a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA) tem promovido várias ações de formação e/ou sensibilização sobre o manuseamento e a utilização dos produtos fitofarmacêuticos.

Em parceria com a Escola Agrícola da Madeira, decorre no Centro Experimental do Farrobo, no Porto Santo, o curso de formação sobre “aplicação de produtos fitofarmacêuticos”, de modo a dotar os participantes dos conhecimentos e das competências práticas que contribuam para a aplicação segura, eficaz e responsável dos produtos fitofarmacêuticos, bem como para o cumprimento dos requisitos exigidos e a prevenção de acidentes com pessoas e animais, a defesa da saúde pública e a proteção do ambiente.

Esta ação, com uma componente teórica e outra prática, conta com 16 participantes, e é assegurada pelos técnicos da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico.

A propósito desta iniciativa, Marco Caldeira, diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, assegura que está a ser cumprido o compromisso do Governo Regional para o reforço da assistência técnica e da formação específica na ilha do Porto Santo, de modo que sejam assegurados os interesses de todos os agricultores.