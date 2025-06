No âmbito das comemorações da Semana do Ambiente, realizou-se hoje, pelas 15h00, no Museu de História Natural do Funchal, a inauguração da exposição temporária ‘Missão: Restaurar o Oceano’. O evento contou com a presença da vereadora com o pelouro da Ciência e Tecnologia, Nádia Coelho, e respetivas entidades.

Esta exposição tem como principal objetivo a sensibilização do público para a importância dos ecossistemas de macroalgas e a divulgação da vasta biodiversidade marinha da Região Autónoma da Madeira. Pretende, igualmente, destacar o trabalho de restauro ambiental desenvolvido na costa da ilha da Madeira nos últimos dois anos, no âmbito do projeto europeu CLIMAREST, financiado pelo programa Horizonte da União Europeia, que visa recuperar habitats marinhos alterados por ações climáticas e antropogénicas em 5 regiões da Europa.

Os visitantes terão a oportunidade de visualizar imagens do fundo mar madeirense, identificar espécies através de tecnologia interativa e explorar as formas de investigação que sustentam as iniciativas de restauro nas zonas costeiras da Madeira.

Refira-se que a exposição resulta de uma colaboração entre o Município do Funchal, através do Museu de História Natural do Funchal, e o MARE - Madeira (Centro de Ciências do Mar e do Ambiente), entidade que integra a ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação) e a Universidade da Madeira (UMa).

Note-se que nas últimas décadas, a costa da ilha da Madeira tem registado um declínio nos ecossistemas de macroalgas, substituídos por habitats rochosos. Desse modo, este fenómeno motivou ações concretas de restauro, incluindo a monitorização do fundo marinho na costa sul da ilha, a realização de trabalhos de investigação para recolha de dados essenciais à produção laboratorial de macroalgas e à sua posterior reintrodução no meio natural, bem como estudos sobre a fertilidade de espécies cuja proliferação prejudica os ecossistemas de algas. Paralelamente, têm sido promovidas ações de sensibilização junto da comunidade local, de forma a reforçar o conhecimento e a valorização destes habitats marinhos

A exposição ‘Missão: Restaurar o Oceano’ permanecerá patente no Museu de História Natural do Funchal, constituindo um convite à população residente e aos visitantes para descobrirem o papel fundamental das macroalgas e a importância da sua recuperação no contexto da sustentabilidade ambiental da região.