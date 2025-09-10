MADEIRA Meteorologia
Abertas inscrições para o projeto 'Sábados na Quinta'

    Abertas inscrições para o projeto ‘Sábados na Quinta’
    Abertas inscrições para o projeto ‘Sábados na Quinta’
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
10 Setembro 2025
17:51
Comentários

A Quinta da Caldeira - Centro de Apoio à Equitação Terapêutica em parceria com o CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, tem abertas as inscrições para o projeto ‘Sábados na Quinta’.

Esta é uma iniciativa que alia o brincar, a aprendizagem e o contacto com a natureza, proporcionando às crianças experiências únicas e inesquecíveis, e começa já neste sábado dia 13.

De acordo com a direção da Quinta da Caldeira, este projeto assenta na metodologia Forest School e em práticas de educação experiencial, que tem vindo a demonstrar “um impacto muito positivo no desenvolvimento infantil, favorecendo a autonomia, a curiosidade, a criatividade e a autoestima”.

“Ao mesmo tempo, potencia competências sociais e emocionais fundamentais, reforça a capacidade de resolução de problemas e estimula hábitos de vida saudáveis e sustentáveis”, sublinham Ana Marques e Tiago Cardoso.

  Ana Marques
    Ana Marques

As atividades incluem interação com animais, exploração da horta, experiências de culinária com produtos locais e jogos ao ar livre, permitindo que cada criança aprenda de forma ativa, significativa e em contacto direto com o meio natural.

Mais do que um espaço de ocupação de tempos livres, os ‘Sábados na Quinta’ afirmam-se como uma oportunidade de crescimento, de inclusão e de construção de memórias em harmonia com a natureza.

OPINIÃO EM DESTAQUE

