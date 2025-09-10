Abertas inscrições para o projeto ‘Sábados na Quinta’

A Quinta da Caldeira - Centro de Apoio à Equitação Terapêutica em parceria com o CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, tem abertas as inscrições para o projeto ‘Sábados na Quinta’.

Esta é uma iniciativa que alia o brincar, a aprendizagem e o contacto com a natureza, proporcionando às crianças experiências únicas e inesquecíveis, e começa já neste sábado dia 13.

De acordo com a direção da Quinta da Caldeira, este projeto assenta na metodologia Forest School e em práticas de educação experiencial, que tem vindo a demonstrar “um impacto muito positivo no desenvolvimento infantil, favorecendo a autonomia, a curiosidade, a criatividade e a autoestima”.

“Ao mesmo tempo, potencia competências sociais e emocionais fundamentais, reforça a capacidade de resolução de problemas e estimula hábitos de vida saudáveis e sustentáveis”, sublinham Ana Marques e Tiago Cardoso.