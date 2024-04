Abastecimento de água vai ser interrompido em várias zonas de Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informou, hoje, que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, o abastecimento deste bem será condicionado e até mesmo interrompido em várias zonas.

Conheça abaixo os detalhes:

- No dia 10/04/2024, entre as 9h00 e as 15h00, na freguesia do Jardim da Serra nas seguintes zonas: Cabo Podão, Fonte Frade, Foro, Luzirão e Romeiras e na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos nas seguintes zonas: Cabo Podão, Casa Caída, Castelejo, Fontes, Foro, Igreja, Marinheira, Quinta de Santo António e Romeiras.

- No dia 11/04/2024, entre as 13h30 e as 17h30, na freguesia do Câmara de Lobos, nas seguintes zonas: Boa Hora, Fajã, Lourencinha, Palmeira, Ponte do Frades, Ribeiro Real e Torre e Rancho.