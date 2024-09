O Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional diz estranhar o “silêncio ensurdecedor” do representante da República face às recentes investigações, rusgas, detenções e fortes suspeitas de envolvimento de elementos ligados diretamente ao Governo Regional da Madeira e autarquias.

Em comunicado, o ADN – Madeira recorda que “ainda no mês passado o Dr. Irineu Barreto foi demasiado célere em comentar publicamente que o Rally Vinho Madeira o havia deixado ‘triste por várias razões’, mas no dia seguinte já veio a público retificar essas suas declarações, felicitando a organização desse mesmo evento.”

“O ADN considera comportamento tendencioso que aquando dos incêndios que assolaram a nossa ilha, este mesmo Representante da República em funções desde 2011, considerou de ‘ótimos’ os resultados desse desastre ecológico e paisagístico e que agora se remeta ao silêncio no que diz respeito a todas estas fortes suspeitas de corrupção, compadrio e tráfico de influências que surgem quase diariamente”, refere o comunicado do partido.

O partido ADN recorda que “a figura de representante da República é um órgão constitucional que opera como comissário residente do Estado numa região autónoma e exerce diversas competências políticas no espaço regional em substituição do Presidente da República”.

O ADN-Madeira receia que seja do interesse do Executivo Regional “isolar” a ilha da Madeira à Republica, pois o próprio presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque “já afirmou publicamente que o professor Marcelo Rebelo de Sousa nada tem para ver na RAM, assim como já nos apercebemos que o primeiro-ministro Dr. Luis Montenegro já não quer vir à ilha, nem para a festa do Chão da Lagoa, só nos falta mesmo ter um representante da Republica cego, surdo e mudo.”