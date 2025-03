Bruno Pereira destaca trabalho da Câmara do Funchal e evita especulações sobre futuro político.

No dia da inauguração das obras de reabilitação do complexo desportivo de São Roque, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, abordou o futuro político da autarquia, mas evitou entrar em especulações sobre eventuais candidaturas.

Questionado sobre a possibilidade de se candidatar à presidência da Câmara ou integrar as listas do PSD, Bruno Pereira sublinhou que “a vida política é feita de momentos e ciclos” e que, neste momento, a prioridade é a constituição do novo Governo Regional.

“Estamos numa fase de audiências institucionais entre o líder do partido mais votado, o PSD Madeira, e o representante da República. A apresentação do elenco governativo é o foco atual, e quaisquer decisões sobre as eleições autárquicas serão discutidas posteriormente”, afirmou.

O vice-presidente destacou ainda o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela autarquia e garantiu que a variação liderada por Cristina Pedra continuará a focar-se na gestão municipal. “Estamos a trabalhar todos os dias para dignificar as posições do Funchal, independentemente dos calendários eleitorais. Este é um exemplo do nosso compromisso”, frisou, referindo-se à reabilitação do complexo desportivo, hoje inaugurado.

Sobre a sua eventual candidatura, Bruno Pereira afastou quaisquer comentários prematuros. “Neste momento, essa questão é extemporânea e não está em discussão”, disse. O vice-presidente reforçou que o mais importante para os madeirenses é garantir um Governo Regional estável e com uma maioria sólida para os próximos quatro anos. “As decisões partidárias serão tomadas pelos órgãos competentes no momento certo”, concluiu.