A Arca d’Ajuda - Associação Recreativa e Cultura da Ajuda - está a celebrar o seu 14.º aniversário e, em tempo de balanço, a organização adianta, em comunicado enviado à nossa redação, que movimenta hoje cerca de 700 atletas e alunos. Destes, 257 são atletas federados, nas modalidades de atletismo, orientação, karaté, judo, voleibol, gira vólei, motocross e KRAV maga, além de, na formação do futebol, manter uma parceria com o núcleo Escolas de Futebol do Benfica da Madeira. Há ainda 152 atletas não federados, que praticam capoeira, ballet, Qi Gong, KRAV maga, dança urbana e danças latinas. Por fim, existem cerca de 300 pessoas ligadas a atividades sociais, através dos ATL na Páscoa e no verão.

Nascida a 29 de junho de 2011, a Arca d’Ajuda “tem vindo a desenvolver uma vasta gama de modalidades”, com “um especial foco na formação e no desenvolvimento dos atletas”.

Entre os eventos e atividades culturais, sociais e desportivas, a organização promove o “varrer dos armários, o fontanário altar de São João; a semana cultural e desportiva, a maratona fotográfica; a exposição internacional de fotografia, o arraial das crianças; o arraial d’Ajuda, a missa do parto Arca, o grande prémio de atletismo da Arca; o torneio de xadrez Arca; o grande prémio de motocross 1º de Maio Arca; o Oritail Forum, o trail ronda dos picos e a caminhada etnográfica.

A Arca d’Ajuda acrescenta que “continua em movimento, sempre com o objetivo de servir, em primeiro lugar, o litoral de São Martinho (Lido, Ajuda, Piornais), sem nunca descurar o apoio a São Martinho, Funchal e toda a Região Autónoma da Madeira”.

“Estamos entusiasmados com o que o futuro nos reserva e comprometidos em continuar a promover o desporto e a cultura na nossa comunidade”, refere, acrescentando que não aguarda por reconhecimento, mas espera ser vista pelas instituições oficiais e que haja “mais oportunidades de diálogo”.