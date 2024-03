A abstenção “favorece aqueles que até à presente data não corresponderam aos anseios da população”

Avizinham-se as Eleições Legislativas e, naqueles que são os últimos cartuchos da campanha, Filipe Sousa, candidato pelo JPP à Assembleia da República, apelou, esta manhã, ao voto “principalmente daqueles que estão indecisos”, considerando que “ficar em casa favorece aqueles que até à presente data não corresponderam aos anseios da população”.

“A mensagem que quero deixar hoje é que o JPP é um partido puro-sangue madeirense e o madeirense anseia essa representação na República”, expressou o candidato, lembrando que “ao longo destas últimas semanas [o partido] tem deixado uma mensagem que de alguma forma tem ido de encontro aos anseios da população”, entre os quais destaca a descida do IVA para os bens alimentares, a descida da eletricidade e do gás natural, a questão do ferry, a revisão da lei das finanças e a valorização do Centro Internacional de Negócios, como forma de dinamizar a economia regional. “São dossiês que, ao longo destes anos, têm sido deixados para trás pelos partidos tradicionais, nomeadamente o PS e o PSD, que sempre entraram naquela guerrilha político partidária e a verdade é que os problemas persistem”, acusa.

Pedindo aos madeirenses e porto-santenses que “olhem para o trabalho feito por este partido, não só em Santa Cruz, com políticas que têm vindo a ser seguidas pelo governo regional, e para o trabalho que tem vindo a ser feito pelos deputados na Assembleia Legislativa Regional, no controle e fiscalização dos atos do governo regional”, Filipe Sousa recordou que “infelizmente nos sucessivos atos eleitorais quem vence é a abstenção e isso tem muito que ver com a postura dos partidos tradicionais, que muitas vezes olham para os seus interesses político-partidários e esquecem os problemas da população”.

“O que está em causa é a eleição de seis representantes da Madeira, na República, e essa representação sempre oscilou entre dois partidos. Desta vez acho que é possível ter esta voz livre, genuína, de causa e puro-sangue madeirense na República se a população depositar a sua confiança em nós”, asseverou o candidato.

“As sondagens são só sondagens”

Questionado pela comunicação social a propósito dos resultados das sondagens, Filipe Sousa expressou que “as sondagens são sondagens”. “Para nós nunca foram favoráveis. O JPP pela verdadeira sondagem, que é o ato eleitora, tem sempre um pouco mais e tenho a esperança que esse pouco mais vai fazer com que tenhamos a tal voz genuína e livre na República”, frisou.