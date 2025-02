Bom dia! É quinta-feira!

* O Dia Mundial da Rádio celebra-se hoje, e será assinalado no Funchal com uma emissão especial da rádio 88.8 JM FM, dedicada ao tema ‘A Rádio e as Alterações Climáticas’. A transmissão acontecerá ao vivo, entre as 09h00 e as 19h00, a partir do Largo da Restauração, e contará com a participação de especialistas, autarcas e diversos convidados.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 15h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 7 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O Polo de Machico do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode celebra 30 anos de existência. Para assinalar a data, será realizado hoje um ‘Concerto de Aniversário’, pelas 19h30, no Fórum Machico, um evento que contará com a participação de alunos e professores da instituição. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, marcará presença no evento.