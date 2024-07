No âmbito da análise à tranche do Orçamento reservada à Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, na série de esclarecimentos que vão sendo solicitados a Pedro Fino, Jacinto Serrão, do PS, perguntou pela ligação entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra, via túnel, e também a ligação da zona da Caldeira à via rápida, duas intervenções relativas ao concelho de Câmara de Lobos.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas diz que obviamente a primeira reivindicação não esta contemplada para o resto de 2024, admitindo que esse seja um projeto a estudar em 2025, mas depois haverá ainda que procurar financiamento,

Acerca de (mais) uma ligação à via rápida, esclareceu que não podem ser feitas muitas em simultâneo, lembrando que nesta altura está sendo intervencionada zona da Cancela e que se segue Santo António e à espera está ainda o Campanário.

A Miguel Castro, do Chega, que pede uma alternativa à paragem do Lobo Marinho em janeiro, advogando ainda não ver necessidade de paragens tão prolongadas quando não é ano de doca seca, Pedro Fino respondeu lembrando que o concessionário já coloca alternativas e atestou com números: “suporta 100 viagens aéreas por dia, 50 em cada sentido. Em 2024, no universo dos 2.500 disponibilizados, foram usados 1.939, 78%”. Com isto, considera que a alternativa que vai sendo utilizada tem tido o devido aproveitamento.

No mais, em resposta a Bruno Melim, do PSD, Pedro Fino também esclareceu os valores reservado neste Orçamento em mobilidade terrestre, no montante de 180 milhões de euros, 36 ME dos quais só em transportes públicos. Lembrou a gratuitidade que maioritariamente impera nesta altura. Adite-se que nesta altura num universo de quase sem mil passes, 77.000 são gratuitos, num investimento do Governo Regional na ordem dos 14,8 milhões e euros por anos-

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, está dotada de 394,019 milhões de euros, mais 58,5 milhões do que em 2023 Em termos de Plano de Investimento, está agregado, naturalmente, a maior fatia, no valor de 434 milhões de euros.

No global, a proposta de Orçamento tem um valor de 2.195,0 milhões de euros, enquanto ao PIDDAR estão reservados 877,9 milhões de euros.

Foi aprovada já na generalidade, com votos favoráveis de PSD e CD, que significam 21 votos, abstenções de PS, Chega e PAN, que juntos valem 16 deputados e ainda votos contra de JPP e Iniciativa Liberal que totalizam 10, mas o principal teste está aprazado apenas para sexta-feira, dia de votação global final.