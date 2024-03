Bom dia!

Em pouco mais de um ano, o Centro da Mãe acompanhou cerca de 140 mulheres. Quase um terço nunca tinha pedido apoio. Face às acentuadas carências sociais e emocionais de várias mães, a resposta da instituição engloba o acolhimento das famílias e a oferta formativa para facilitar a integração no mercado de trabalho.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, num Dia do Pai em que ficamos a saber que 20% dos casais com filhos não vivem juntos.

Saiba ainda que Galeria anona encerra com críticas e desgaste e que o autarca ribeira-bravense Marco Martins recorda quatro obras por cumprir.

Nesta edição, destaque também para o Hotel Colombos Resort que tem quatro interessados. O imbróglio em torno da unidade de cinco estrelas, propriedade da Caixa Geral de Depósitos, poderá ficar resolvido este ano, admite ao JM o autarca do Porto Santo, Nuno Batista.

Numa semana decisiva para o PSD, luta no Funchal e Santa Cruz promete equilíbrio.

Relevo ainda para um caso de justiça. Ex-gerente do Fugitivo não se lembra de dívida à Segurança Social. Idade do arguido, com 87 anos, pode influenciar sentença.

Nesta edição, uma revista especial: JM e Assembleia distinguiram onze jovens talentos regionais.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.