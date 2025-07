O hemiciclo madeirense recebe na manhã deste sábado uma sessão plenária comemorativa do Dia da Assembleia.

Esta data foi celebrada pela primeira vez em 2020, então com uma sessão no Salão Nobre, assinalando o dia em que começou a funcionar o parlamento madeirense após a conquista da Autonomia (1976), há 49 anos.

Até então, era assinalado a 04 de dezembro (1987), data que marca a transferência de instalações, do edifício do Governo Regional para o atual edifício, da Antiga Alfândega.

Recorde-se que no segundo ano, em 2021, Marcelo Rebelo de Sousa foi o convidado de honra, sendo que nesta sessão o Governo Regional faz-se representar pelos secretários regionais Paula Margarido e Pedro Rodrigues.

Hoje, como então, por ordem decrescente de representatividade, todas as forças políticas terão espaço para uma intervenção formal, iniciando-se com Sara Madalena, deputada única do CDS, uma vez que Gonçalo Maia Camelo, da Iniciativa Liberal, não está presente.

Sara Madalena começou por revelar que “nenhuma comemoração é excessiva para nos lembrar do percurso que nos trouxe até aqui”, exaltando o evidente “progresso”, mas ressalvando que “ainda há muito para fazer, nomeadamente em relação às mulheres”.

“Como se admite que só após 49 anos tenhamos como presidente uma mulher?”, questionou.