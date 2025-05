O Madeira Firefighter Challenge 2025 vai contar com a participação de 42 bombeiros, número que marca a estreia do evento com forte adesão regional e nacional, segundo informou hoje a organização, que está a cargo do Clube Naval do Funchal (CNF).

A 1.ª edição deste evento, que terá lugar no próximo sábado, 24 de maio, no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, na Nazaré, é totalmente dedicado aos bombeiros, tanto profissionais como voluntários, e irá juntar 21 duplas, totalizando 42 participantes, dos quais 4 duplas representam corporações de fora da Região Autónoma da Madeira, precisou o CNF em comunicado de imprensa.

“A adesão superou as expectativas iniciais, destacando-se a presença de 3 duplas do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto1 dupla dos Bombeiros Sapadores de Loulé”, lê-se na mesna nota, que acrescenta ainda 7 duplas dos Bombeiros Sapadores do Funchal; 6 duplas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz; 1 dupla dos Bombeiros Voluntários de Santana; 1 dupla dos Bombeiros Voluntários Madeirenses; 1 dupla dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol; e 1 dupla dos Bombeiros Privados.

Segundo a organização, “esta competição exigente visa testar a resistência, destreza e espírito de equipa dos participantes, através de desafios que simulam situações reais do contexto operacional dos bombeiros. As provas serão realizadas em duplas e divididas entre tarefas técnicas e não técnicas, com uso obrigatório do Equipamento de Proteção Individual (EPI) urbano, incluindo Arica, nas provas técnicas”.

Tendo em conta as caraterísticas deste evento, e “para permitir a participação ativa da comunidade, a organização irá disponibilizar uma zona própria, junto à área de provas, destinada ao público, permitindo que familiares, amigos e todos os interessados possam assistir e apoiar as suas duplas preferidas ao longo do dia.

”O CNF recordar que este “evento surge na sequência do sucesso do “Madeira Firefighter – Face OFF”, promovido em 2024 no âmbito dos Madeira Games, onde se destacou a dupla Capacetes Negros (Bombeiros Sapadores do Funchal) como vencedora, bem como as formações Anna’s Team (feminina) e Vintage (mista)”.

Para a organização, “o Madeira Firefighter Challenge 2025 representa um passo firme na valorização da profissão, promovendo o treino funcional como ferramenta essencial de preparação física para as forças de primeira intervenção, e reforçando o reconhecimento público da missão dos bombeiros.”