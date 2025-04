O Governo Regional autorizou duas transferências de 20 milhões cada para o pagamento de dívidas do SESARAM. Esta é a manchete de hoje do JM.

No dia em que o Mundo se despede do Papa Francisco, com 200 mil fiéis a acompanharem o funeral no Vaticano e muitos milhões à distância, o Jornal publica, em exclusivo, o testemunho de Octávio do Carmo, jornalista e vaticanista madeirense.

‘Gouveia rejeita candidatura’ é outro destaque nesta edição. Vereador da Confiança na Câmara Municipal do Funchal anuncia fim de ciclo político e afasta-se de Paulo Cafôfo. Outros dois autarcas, antigos presidentes de Junta, fazem o mesmo.

No Governo Regional, prosseguem as ‘arrumações’. Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, mantém equipa, é outra chamada.

Em Cultura, ‘Zambujo atua hoje nos Reis Magos’ e ‘Ribeira Brava recordou cabotagem’, são temas desenvolvidos nesta edição.

O 25 de Abril de 1974, mais conhecido como a Revolução dos Cravos, foi assinalado na Região e no continente. No segundo dia de luto pelo Papa, na Madeira a data foi assinalada com uma manifestação ordeira e discursos políticos contidos. Em Lisboa, também houve manifestações manifestações, uma das quais culminou em detenções e conflitos com intervenção da PSP.

