Bom dia!

Um investimento superior a 8,2 milhões de euros vai assegurar uma solução definitiva para as pessoas que perderam a habitação na Fajã das Galinhas, após os incêndios registados no verão do ano passado. As moradias serão construídas no sítio do Castelejo e têm o apoio de fundos comunitários, conforme refere, ao JM, a autarca Sónia Pereira.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca mais uma polémica. Acusações entre funcionários e gerência ‘ensombram’ lar no Caniço.

Arquitetos querem ser incluídos nos concursos públicos é outro assunto de relevo neste edição que destaca ainda a diáspora. Carlos Teles defende geminação entre Calheta e Crawley.

Saiba também que Porto Moniz ganha “Excelência Autárquica” na ação social e que ladrão assalta casa e troca bens por dois gramas de bloom.

Não perca ainda um suplemento de oito páginas dedicado a Machico, concelho que hoje recebe mais uma edição de Jornadas Madeira.

Tudo isto e muto mais no seu JM desta terça-feira!