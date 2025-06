A condução sob o efeito do álcool é motivo de preocupação para as autoridades. O JM destaca hoje em manchete que até abril deste ano a PSP identificou quase três centenas de condutores alcoolizados, sendo que entre os prevaricadores estavam 262 homens e 36 mulheres.

Destaque com foto à primeira página para o números do turismo, que duplicaram em 12 anos. Fique a par de todos os indicadores em matéria de aviões, hóspedes e dormidas e da influência da pandemia no setor.

As Jornadas Madeira estão amanhã em Câmara de Lobos, onde presidentes da Assembleia Municipal, Câmara e Juntas de Freguesia vão fazer balanço da atividade.

‘GNR já apanhou três carros furtados em Espanha’ é outro título na primeira página, para ler em Ocorrências.

O JM continua a revelar os nomes que vão animar o ‘SantaFaz’, evento que assinala as festas do concelho de Santa Cruz. ‘Elida Almeida traz ritmos de Cabo Verde’ é a notícia.

Na rubrica Ação Erasmus+ o desta que vai para a Inteligência Artificial (IA) no meio escolar. Conhece mais um projeto e o que tem vindo a ser feito nas escolas perante a IA.

Sobre as eleições presidenciais, soube-se ontem que ‘Guilherme Silva é mandatário de Marques Mendes’. Saiba as motivações que estão por detrás da escolha do candidato apoiado pelo PSD.

E com o fim de semana à porta, hoje, quinta-feira, o JM apresenta-lhe o habitual roteiro de lazer, recheado de múltiplas atividades e com muito sabor.

Por último, mas não menos importante, a Estrada Regional inicia um novo périplo de aventuras à volta da ilha. Desta vez, Diogo Anastácio de Sousa leva o leitor a conhecer a freguesia do Caniçal e alguns dos seus segredos.

