28 projetos sociais recebem 1,1 milhões de euros para apoiar pessoas com deficiência ou doença mental

A 15.ª edição do Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Capacitar distinguiu hoje 28 projetos de instituições privadas sem fins lucrativos sediadas em 11 distritos de Portugal Continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O Prémio Capacitar resulta de uma iniciativa conjunta do BPI e da Fundação ”la Caixa” que financiam com 1,1 milhões de euros os projetos hoje distinguidos. O objetivo é o de apoiar respostas sociais dirigidas a pessoas com deficiência, doença mental ou outras doenças, bem como às suas famílias, com especial atenção para iniciativas que promovam a autonomia, a empregabilidade e o bem-estar.

Entre os projetos premiados, que vão beneficiar 2.700 pessoas, incluem-se: negócios sociais como a venda de produtos alimentares ou o lançamento de uma cafetaria inclusiva; projetos de promoção de empregabilidade, quer pela capacitação, quer pela de aproximação a agentes empregadores; a criação de um centro de apoio psicossocial para doenças mentais; a prestação de serviços de apoio domiciliário integrado para pessoas com deficiência e cuidadores; a criação de casas de autonomia; a promoção de atividades desportivas, artísticas e de desenvolvimento pessoal, incluindo a vela adaptada e workshops de arte, culinária e horticultura.

A seleção das candidaturas vencedoras foi realizada através de uma avaliação criteriosa dos projetos e respetivas linhas de ação, beneficiando ainda do apoio de dezenas de avaliadores colaboradores ou reformados do BPI que, em regime de voluntariado, reúnem com todas as entidades que passam à segunda fase de avaliação. Com base neste trabalho de preparação, um júri selecionou as candidaturas com mais qualidade e relevância para a sociedade, definindo o valor do apoio financeiro a atribuir a cada um dos premiados.

Criado em 2010, o Prémio Capacitar atribuiu, em 15 edições, cerca de 10,9 milhões de euros a 335 projetos, apoiando 52.000 pessoas com deficiência ou incapacidade permanente e contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva.

Lista dos projetos sociais distinguidos:

Lisboa: AbundantQuotidian Associação; ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal; Casa de Saúde do Telhal; Associação Cabra Cega; Associação Novamente; Comunidade Vida e Paz; EMDIIP - Equipa móvel de desenvolvimento infantil e intervenção precoce; RD-Portugal, União das Associações das Doenças Raras de Portugal; Fundação do Gil; Lisbon Institute of Global Mental Health;

Braga: APCB - Associação de Paralisia Cerebral de Braga; CERCI BRAGA - Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos Mais Incluídos; MUSA - Associação Artística e de Intervenção Social.

Porto: Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos; Abrigo Seguro - Associação de Solidariedade Social; Compassio - Associação para a construção de comunidades compassivas

Faro: Teia D’impulsos – Associação Social Cultural e Desportiva; Amigos dos Pequeninos

Setúbal: APPDA Setúbal; ANPAR - Associação Nacional de Pais e Amigos Rett

R.A. Açores: Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande

Bragança: Leque - Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais

Évora: CERCIESTREMOZ - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL

Leiria: CERCIPOM

R.A. Madeira: AFARAM - Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira.

Portalegre: Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor

Vila Real: APPACDM de Valpaços.

Viseu: APPACDM Viseu - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu.