Até maio do próximo ano, a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) pretende entregar, no concelho do Funchal, 250 fogos habitacionais no âmbito da renda reduzida ao abrigo do PRR.

Quem o diz é o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas que visitou, esta manhã, um empreendimento constituído por 60 apartamentos que representa 14,7 milhões de euros.

Está localizado em Santo António e denomina-se complexo habitacional dos Cedros. Na sua primeira visita a empreendimentos da IHM, Pedro Rodrigues adiantou que vão ser entregues de imediato 25 e mais 53 numa obra próxima à visitada hoje. Estes 250 apartamentos a renda reduzida estão integrados em 805 que ficarão concluídos até junho do próximo ano e que estarão espalhados por toda a ilha.

Pedro Rodrigues, que esteve acompanhado de Leonel Silva, adiantou que são 128 milhões para este setor. E referiu que as obras estão a andar bem pelo que os projetos do PRR não podem nem vão falhar. No que toca à habitação social, Pedro Rodrigues não sabe precisar o número que consta da lista de espera mas garante que o Executivo madeirense está atento também a esta área.