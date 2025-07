Houve em 2024 uma descida generalizada das temperaturas médias, menor precipitação e aumento da intensidade do vento na Região. A análise consta da atualização da Série Retrospetiva da Informação Meteorológica, divulgada esta quarta-feira pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a DREM, todas as estações meteorológicas com registos válidos de temperatura indicaram um recuo da temperatura média anual face a 2023. Ainda assim, os valores mantiveram-se acima da normal climatológica 1961–1990, com destaque para o Funchal/Observatório, que apresentou um desvio de +2,6 °C.

A temperatura média anual mais elevada foi registada no Lugar de Baixo (21,7 °C) e a mais baixa no Pico do Areeiro (11,4 °C). O mês mais quente foi agosto, com médias mensais a oscilar entre 18,2 °C no Chão do Areeiro e 25,0 °C em Santa Catarina/Aeroporto. Março foi o mês mais frio, com mínimas médias entre 6,1 °C (Pico do Areeiro) e 18,9 °C (Funchal/Lido).

Também o número de noites tropicais (mínimas ≥ 20 °C) caiu em 2024. Mesmo assim, a maioria das estações superou os valores de referência da normal 1961–1990. O Funchal/Lido destacou-se com 133 noites tropicais, seguido pelo Lugar de Baixo (120). Santana, por seu lado, não registou qualquer noite tropical, ficando uma noite abaixo da sua média de longo prazo.

Verificou-se igualmente uma redução dos extremos térmicos: menos dias com temperaturas acima de 30 °C (máximo de apenas 6 dias na Quinta Grande) e menor amplitude térmica em várias estações. A maior amplitude térmica média foi observada no Pico do Areeiro (8,1 °C), e a menor no Caniçal (4,2 °C).

A precipitação também recuou na maioria das estações com registos contínuos. No Chão do Areeiro, a queda foi significativa: de 2 219,9 mm em 2023 para 1 873,6 mm em 2024. Apenas quatro estações registaram aumentos, com Santana a passar de 859,0 mm para 1 020,8 mm.

Comparando com a normal climatológica, os valores de 2024 ficaram bastante abaixo do esperado em várias estações. O Chão do Areeiro apresentou um desvio de -1 065,7 mm e o Santo da Serra de -728,6 mm. Apenas Porto Santo/Aeroporto (+8,4 mm) e Santa Catarina/Aeroporto (+161,6 mm) ultrapassaram ligeiramente a média.

Em termos de dias com precipitação, Santana registou o maior número de dias com chuva (129). O Chão do Areeiro liderou em dias chuvosos (≥10 mm), muito chuvosos (≥20 mm) e extremamente chuvosos (≥30 mm), com 49, 32 e 17 dias, respetivamente. No extremo oposto, o Funchal/Lido teve 297 dias secos, mais cinco do que no ano anterior.

No capítulo da insolação, as três estações com registo deste indicador — Funchal/Observatório, Santa Catarina/Aeroporto e Porto Santo/Aeroporto — registaram menos horas de sol. O maior valor foi observado em Santa Catarina, com 2 425,4 horas.

Já o vento soprou com mais força: a intensidade média anual aumentou em quase todas as 12 estações com anemómetro. O valor mais elevado voltou a ser observado no Chão do Areeiro (21,2 km/h), superando o máximo de 2023 (17,6 km/h). A rajada mais forte do ano, também nesta estação, atingiu os 143 km/h em janeiro. O Funchal/Lido registou o valor médio mais baixo: 4,7 km/h.

A temperatura da água do mar também desceu ligeiramente. No Molhe da Pontinha, a média anual foi de 21,4 °C, inferior à de 2023 (21,7 °C). Agosto foi o mês mais quente (23,6 °C) e março e abril os mais frios (19,3 °C).