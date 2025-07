Vinte por cento dos trabalhadores madeirenses estão no limiar da pobreza devido aos baixos salários que auferem. A denúncia é do secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, em jeito de balanço de uma visita de dois dias à Região.

Em declarações à rádio 88.8 JM FM, outro facto denunciado por Tiago Oliveira é que o setor privado emprega 27 mil trabalhadores precários.

Quanto aos salários, o dirigente sindical diz que 58% dos trabalhadores ganha menos de mil euros.

Perante estes números, quando confrontado com as declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que anunciou recentemente que a economia da Madeira cresce há 48 meses consecutivos, Tiago Oliveira explica que tal acontece porque os governos não colocam os trabalhadores em primeiro plano, mas sim as empresas.