Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h30.

* A Festa dos Compadres dá hoje, em Santana, o pontapé de saída para as festividades carnavalescas. A abertura das festas está marcada para as 12h00 com o lançamento de fogo, pelas 19h30, nesta quinta-feira das Comadres, acontecerá uma receção nos Paços do Concelho.

* O Centro de Investigação em Educação da UMa organiza o seu XX Colóquio entre hoje e amanhã, no Colégio dos Jesuítas, subordinado ao tema ‘Do vale à montanha e do mar a serra - O espaço público da educação’. A sessão da abertura está agendada para as 14h00.

* ‘A água flui, as pedras levam...’ é o tema da conferência que vai decorrer no auditório do Museu de Eletricidade da Madeira, entre as 16h30 e as 18h00. João Batista, investigador, geólogo, será o orador que abordará as aluviões na ilha da Madeira. Vai falar sobre o que aprendeu com o passado, compreender o presente e preparar o futuro.

* A Biblioteca Municipal do Funchal acolhe pelas 18h00 a cerimónia de apresentação do livro ‘O Intemporal Refúgio das Palavras’, autoria de Alves dos Santos.

* A paróquia do Monte celebra hoje uma missa de homenagem às vítimas da aluvião de 20 de Fevereiro, na Capela da Imaculada Conceição, nas Babosas. A eucaristia, que assinala os 15 anos da aluvião de 2010, está agendada para as 18h00, precedida pelo terço às 17h30.

* A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, pelas 21h00, mais um concerto, desta vez com o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’, no Hotel Savoy Palace.