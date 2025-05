Vai decorrendo a bom ritmo a afluência às diversas secções de voto à disposição dos leitores que exerceram a inscrição, ocorrida entre os dias 4 e 8 de maio, para desfrutarem da possibilidade de voto antecipado, na modalidade do ‘voto em mobilidade’, tendo em vista as eleições legislativas nacionais, a terem lugar no próximo domingo 18 de maio, que lhes permite votar já em qualquer ponto do País, mesmo que não estejam recenseados nesse município.

No total, são 1.983 os inscritos para votar no Funchal, reiterando-se de que não se trata propriamente de residentes, mas sim de um universo total, existindo entre os votantes pessoas oriundas de outros espaços, inclusive do território continental.

Dificilmente a adesão será total, mas as opiniões recebidas junto das mesas vão no sentido de ser muito perto dos 100%, até pela lógica de que quem se deu ao trabalho de inscrever é porque pretende realmente exercer o dever de voto e não é intenção de engrossar a abstenção.

No edifício da reitoria da Universidade da Madeira, no Largo do Município, funcionam, então, todas as mesas de voto do concelho, das mais diversas freguesias, tendo aberto logo pelas 08h00 e encerrando às 19h00. “Praticamente não há tempos mortos, há um constante movimento e sempre alguém para votar”, foi a apreciação feita, na generalidade.

Entre os votantes, a justificativa principal dada ao JM foi no sentido de que “no próximo domingo vou estar fora...”, ou seja, a razão principal da instauração desta modalidade de voto

Refira-se que no todo nacional, um total de 333.347 eleitores inscreveram-se para exercer o seu direito de voto antecipado em mobilidade, número que segundo o Ministério da Administração Interna, é o mais alto de sempre. Desses, cerca de 3.700 vão fazê-lo na Região Autónoma da Madeira.