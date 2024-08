Os grupos ‘Amigos Fiat Madeira’ e ‘Domingo Clássico Madeira’, com o apoio da Junta de Freguesia de Machico, vão pelo oitavo ano consecutivo, organizar a exposição ‘Drive It Day’.

Será, como tem sido habitual, uma mostra de viaturas clássicas e pré-clássicas, produzidas até 1993. Este ano estão inscritos 173 veículos.

A exposição decorrerá na cidade de Machico, mais precisamente na Praça do Fórum e na Alameda dos Plátanos, entre as 11 e as 17 horas, no próximo domingo, dia 25 de agosto.