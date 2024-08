Chegaram à Madeira, esta madrugada, 15 bombeiros dos Açores para ajudar no combate às chamas.

De acordo com o último balanço da situação, Miguel Albuquerque disse, ontem, que em causa estão as frentes da Serra de Água e da Encumeada, no concelho da Ribeira Brava, e no Paul da Serra, já no município da Calheta.

O concelho de Câmara de Lobos tem alguns focos de incêndio em zona de mato, mas estão controlados, conforme indicou, na altura.