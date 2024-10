A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informou, esta tarde, que por motivo de celebração do 136.º aniversário da Companhia Bombeiros Sapadores Funchal, torna-se necessário interromper a circulação rodoviária na Rua Marquês do Funchal, Rua dos Ferreiros, troço a sul da Rua Francisco Franco Escultor e na Praça do Município, amanhã, terça-feira, entre as 10h00 e as 12h45.

Para a realização do desfile motorizado, fica condicionada a circulação rodoviária à passagem do mesmo na Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia, Rua 31 de Janeiro, Rua Marquês do Funchal e Praça do Município, a partir das 10h00.