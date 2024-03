12.º aniversário da Confraria da Truta e da Sidra em Santana

A comemoração do 12.º aniversário da confraria da Truta e da Sidra será celebrada no próximo dia 16 de março, num restaurante de Santana, pelas 19:30. Teremos, em representação do Governo Regional, a presença da Secretária Regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes.

De realçar que nesse encontro haverá a entronização de dois novos confrades.

A ‘Confraria da Truta e da Sidra’, uma organização de carácter informal, foi criada a 16 de março de 2012, pelo então Presidente da Casa do Povo, Gonçalo Jardim. Atualmente funciona como uma valência da Casa do Povo de São Roque do Faial.

Esta confraria conta atualmente com cerca de 60 confrades e tem como objetivos promover e divulgar a truta e a sidra comos elementos gastronómicos característicos da freguesia de São Roque do Faial e do concelho de Santana. Visa também promover a economia local, aumentando os rendimentos dos agricultores que têm a produção da sidra e, dos empresários do ramo da restauração que têm nas suas ementas a truta e a sidra.

Os confrades, normalmente concentram-se uma vez por mês.

A promoção do que é genuíno, do que é da nossa terra, a sidra e truta é o lema da confraria: ‘Pela Truta, Pela Sidra, Pela Madeira e pela Amizade’.